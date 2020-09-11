11 сентября 2020

На параде в Нижнем Тагиле представили новейший российский танк. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, танк, армата
Новый танк Т-14 «Армата» впервые показали жителям Урала Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На параде в День танкиста в Нижнем Тагиле (Свердловская область) показали новейший российский танк Т-14 «Армата». Корреспондент URA.RU рассказал подробности.

«На параде прошли танки Т-34, Т-72Б3М, Т-90С, Т-90М и новейший танк Т-14 „Армата“», — поделился он. Новый танк впервые показали жителям Урала. Также в параде участвовали боевая машина поддержки танков «Терминатор» и тяжелая боевая машина пехоты Т-15.

Кроме этого, на параде показали инженерные машины БРЭМ-1М, БМР-3МА и машины «Урал». Кроме того, в колонне прошла техника нижнетагильского ОМОНа.

Парад состоялся в честь 100-летия отечественного танкостроения и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Т-14 — уникальный танк, передает телеканал 360. Экипаж машины находится отдельно от боекомплекта, что повышает безопасность солдат. «Армата» полностью разработана в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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