Челябинские власти поменяли требования к выборам

Губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной уже проголосовали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Власти Челябинской области ждут чистоты и легитимности голосования в течение всех трёх выборных дней, а не рекордов по явке. Соответствующие требования доведены до всех глав муниципалитетов, руководителей предприятий и кандидатов, сообщил источник URA.RU во внутриполитическом блоке правительства региона.

«На пресечение попыток некорректной мобилизации настроены кураторы управления внутренней политики правительства. Они присутствуют на территориях и сообщают в область любую подобную информацию», — рассказал хорошо информированный собеседник URA.RU.

По его словам, просчеты и неисполнение этой установки скажутся на оценке глав мэров городов и глав районов. «Все будет оценено в резиденции губернатора, и „глухота“ поставит под вопрос будущую карьеру муниципального главы любого уровня», — пояснил источник.

«Важно понимать, что эта кампания отличается от предыдущих электоральных циклов и Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Сравнивать данные по явке с июньским голосованием или предыдущими годами нельзя. Отказ от тактики „сгона“ людей на участки, которая ведёт к недовольству и росту протестного волеизъявления, наиболее адекватен нынешним обстоятельствам», — заметил URA.RU политолог, директор аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин.

В регионе выбирают депутатов заксобрания и муниципалитетов. В первый день голосования явка составила 9,41%. Всего 11 сентября успели проголосовать 245 тысяч 145 избирателей, в том числе губернатор Алексей Текслер, спикер ЗСО и лидер регионального отделения «ЕР» Владимир Мякуш, мэр Челябинска Наталья Котова и другие VIP.