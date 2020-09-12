На выборах губернатора Иркутской области члены КПРФ используют схему, благодаря которой могут безосновательно обвинять кандидатов от других партий в скупке голосов. Об этом рассказал URA.RU политтехнолог Платон Маматов.
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Маматов объяснил, что сначала злоумышленники публикуют заведомо ложную информацию на анонимном сайте. Анонимность публикации позволяет им уйти от ответственности, добавил Маматов. Затем в социальных сетях создается фейковый аккаунт, от лица которого клевета подтверждается. Поле этого ложную информацию размещают в сообществах, а подписчики распространяют ее по принципу «сарафанного радио».
Маматов добавил, что пользователи, как правило, не проверяют увиденное в социальных сетях. Благодаря этому формируется нужное злоумышленникам общественное мнение.
По мнению Маматова, схема реализована слишком «топорно» и правду раскрыть легко. «Они поленились заводить отдельный аккаунт. Использовали тот, с которого продвигают коммунистов», — подчеркнул политолог. По его словам, после этого случая отношение электората к кандидатам от КПРФ неизбежно испортится.
На момент публикации получить комментарий в центральном аппарате КПРФ не удалось. В иркутском отделении партии также не ответили на звонок.
Власть в Иркутской области недавно сменилась. Предыдущим главой региона являлся Сергей Левченко. Он был отправлен в отставку 12 декабря указом президента России Владимира Путина. Глава государства принял заявление Левченко, которое тот написал по собственному желанию. Выборы губернатора Иркутской области проходят 11 — 13 сентября.
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