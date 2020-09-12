По словам Маматова, такая схема впервые используется на выборах губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На выборах губернатора Иркутской области члены КПРФ используют схему, благодаря которой могут безосновательно обвинять кандидатов от других партий в скупке голосов. Об этом рассказал URA.RU политтехнолог Платон Маматов.

« Технология организации такой клеветы достаточно известная. Информация публикуется на некой площадке в интернете, а дальше подтверждается с помощью публикаций в социальных сетях», — пояснил Маматов. По его словам, такая схема впервые используется против губернатора.

Маматов объяснил, что сначала злоумышленники публикуют заведомо ложную информацию на анонимном сайте. Анонимность публикации позволяет им уйти от ответственности, добавил Маматов. Затем в социальных сетях создается фейковый аккаунт, от лица которого клевета подтверждается. Поле этого ложную информацию размещают в сообществах, а подписчики распространяют ее по принципу «сарафанного радио».

Маматов добавил, что пользователи, как правило, не проверяют увиденное в социальных сетях. Благодаря этому формируется нужное злоумышленникам общественное мнение.

По мнению Маматова, схема реализована слишком «топорно» и правду раскрыть легко. «Они поленились заводить отдельный аккаунт. Использовали тот, с которого продвигают коммунистов», — подчеркнул политолог. По его словам, после этого случая отношение электората к кандидатам от КПРФ неизбежно испортится.

На момент публикации получить комментарий в центральном аппарате КПРФ не удалось. В иркутском отделении партии также не ответили на звонок.

Власть в Иркутской области недавно сменилась. Предыдущим главой региона являлся Сергей Левченко. Он был отправлен в отставку 12 декабря указом президента России Владимира Путина. Глава государства принял заявление Левченко, которое тот написал по собственному желанию. Выборы губернатора Иркутской области проходят 11 — 13 сентября.