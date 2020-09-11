11 сентября 2020
10 сентября 2020

В Челябинске перекроют улицы и отменят междугородные автобусы. РАСПИСАНИЕ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бессмертный полк. Челябинск, камаз, пешеходный переход, движение перекрыто, самосвалы, проспект ленина, перекрытие дорог
Центральные магистрали Челябинска заблокируют, чтобы безопасно провести фейерверк (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вечером 12 сентября будет закрыто движение на части улиц в центре города и прекратит работать главный автовокзал, с которого отправляются междугородные автобусные рейсы. Это будет сделано в связи с подготовкой и проведением праздничного фейерверка, пояснили URA.RU в администрации города.

«Автовокзал „Центральный“, расположенный во Дворце спорта „Юность“, завершит работу в 18:00. Автобусные рейсы, намеченные на это время, оттуда отправляться не будут», — сообщили в городском управлении транспорта. Чтобы отправиться в путь на вечерних междугородных автобусах, придется добраться на автостанцию у областной больницы.

С 20:30 и до 22:30, когда прогремят последние залпы салюта в честь Дня города, будет перекрыто движение:

  • по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;
  • по улице Братьев Кашириных от улицы Косарева до улицы Свободы / Труда;
  • по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина,
  • по улице Труда от улице Российской до улицы Энгельса,
  • по проспекту Ленина от Красной до улицы Советской.
Новость по теме
В Челябинске определились с программой Дня города. АФИША

В это время изменятся маршруты трамваев:

  • № 3: ЧМК — Теплотех — Российская — Карла Маркса — Завод. им Колющенко;
  • № 5: ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Завод. им Колющенко;
  • № 14: отправится с улицы Чичерина в 22:59 до остановки Копрового;
  • № 15: поедет с ЧТЗ в 21:38, 21:58, 22:05, и проследуют по улице Горького до Теплотехнического института; отравление рейса с улицы Чичерина состоится в 22:02 до Теплотехнического института;
  • № 16: Чичерина — Теплотех — Российская — Карла Маркса — Завод. им Колющенко. Рейс с улицы Чичерина в 20:18 следует по улице Кирова до остановки «Калинина», в 20:45, 21:37, проследует до остановки Першино;
  • № 17: отправляется с Чичерина в 19:31 и следует по Российской, Карла Маркса до остановки «Театр оперы и балета», в 19:56 проследует до остановки ДС «Юность», в 20:16 до остановки «Калинина», а в 20:27 до ЧМК. Маршрут с Медгородка в 19:53 поедет только до остановки ДС «Юность»;
  • № 20: рейс с ЧМК в 20:29 отправляется до ЧЭМК;
  • № 22: с 20:15 до 22:30 следует по маршруту Чичерина — Российская — Чистопольская.

После фейерверка зрители смогут добраться домой на общественном транспорте, который к этому времени сосредоточится на остановках:

  • железнодорожный вокзал (автобус №64 и трамваи №3,5,7,8,16);
  • театр оперы и балета (трамвай №16);
  • перекресток улицы Калинина и улицы Кирова (трамваи №14, 15, 16);
  • перекресток улицы Калинина и Свердловского проспекта (троллейбусы №7, 12);
  • Теплотехнический институт (трамваи №3 и 15, автобусы №39, 86 и 91);
  • ЮУрГУ (автобусы №4 и 81);
  • Дворец спорта «Юность» (трамваи №17, троллейбусы №7, 12);
  • Алое поле (троллейбусы №7, 8, 12, 17, 19, 26);
  • перекресток улиц Труда и Энгельса (троллейбусы №14, 17, 26);
  • площадь Революции (троллейбусы №8, 17, 19, 26);
  • остановка «Улица Краснознамённая» (автобусы № 39 и 86).

Также челябинцы смогут воспользоваться последними рейсами автобусных маршрутов № 31 ЧМК — Академика Сахарова и № 71 ЧМК — Петра Столыпина, в сторону Северо-Запада.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...