Центральные магистрали Челябинска заблокируют, чтобы безопасно провести фейерверк (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске вечером 12 сентября будет закрыто движение на части улиц в центре города и прекратит работать главный автовокзал, с которого отправляются междугородные автобусные рейсы. Это будет сделано в связи с подготовкой и проведением праздничного фейерверка, пояснили URA.RU в администрации города.

«Автовокзал „Центральный“, расположенный во Дворце спорта „Юность“, завершит работу в 18:00. Автобусные рейсы, намеченные на это время, оттуда отправляться не будут», — сообщили в городском управлении транспорта. Чтобы отправиться в путь на вечерних междугородных автобусах, придется добраться на автостанцию у областной больницы.

С 20:30 и до 22:30, когда прогремят последние залпы салюта в честь Дня города, будет перекрыто движение:

по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы;

по улице Братьев Кашириных от улицы Косарева до улицы Свободы / Труда;

по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина,

по улице Труда от улице Российской до улицы Энгельса,

по проспекту Ленина от Красной до улицы Советской.

В это время изменятся маршруты трамваев:

№ 3: ЧМК — Теплотех — Российская — Карла Маркса — Завод. им Колющенко;

№ 5: ЧЭМК — Горького — Карла Маркса — Завод. им Колющенко;

№ 14: отправится с улицы Чичерина в 22:59 до остановки Копрового;

№ 15: поедет с ЧТЗ в 21:38, 21:58, 22:05, и проследуют по улице Горького до Теплотехнического института; отравление рейса с улицы Чичерина состоится в 22:02 до Теплотехнического института;

№ 16: Чичерина — Теплотех — Российская — Карла Маркса — Завод. им Колющенко. Рейс с улицы Чичерина в 20:18 следует по улице Кирова до остановки «Калинина», в 20:45, 21:37, проследует до остановки Першино;

№ 17: отправляется с Чичерина в 19:31 и следует по Российской, Карла Маркса до остановки «Театр оперы и балета», в 19:56 проследует до остановки ДС «Юность», в 20:16 до остановки «Калинина», а в 20:27 до ЧМК. Маршрут с Медгородка в 19:53 поедет только до остановки ДС «Юность»;

№ 20: рейс с ЧМК в 20:29 отправляется до ЧЭМК;

№ 22: с 20:15 до 22:30 следует по маршруту Чичерина — Российская — Чистопольская.



После фейерверка зрители смогут добраться домой на общественном транспорте, который к этому времени сосредоточится на остановках:

железнодорожный вокзал (автобус №64 и трамваи №3,5,7,8,16);

театр оперы и балета (трамвай №16);

перекресток улицы Калинина и улицы Кирова (трамваи №14, 15, 16);

перекресток улицы Калинина и Свердловского проспекта (троллейбусы №7, 12);

Теплотехнический институт (трамваи №3 и 15, автобусы №39, 86 и 91);

ЮУрГУ (автобусы №4 и 81);

Дворец спорта «Юность» (трамваи №17, троллейбусы №7, 12);

Алое поле (троллейбусы №7, 8, 12, 17, 19, 26);

перекресток улиц Труда и Энгельса (троллейбусы №14, 17, 26);

площадь Революции (троллейбусы №8, 17, 19, 26);

остановка «Улица Краснознамённая» (автобусы № 39 и 86).

Также челябинцы смогут воспользоваться последними рейсами автобусных маршрутов № 31 ЧМК — Академика Сахарова и № 71 ЧМК — Петра Столыпина, в сторону Северо-Запада.