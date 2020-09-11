Один из пермских наблюдателей обманул членов избирательной комиссии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермские сторонники блогера Алексея Навального выложили в сеть видео с избирательного участка, которое сами же обещали не публиковать. Данный факт высмеяли в соцсетях, уточнив, что последователи Навального, оставшись без лидера, «потеряли остатки адекватности».

«Ну, я же никуда не публикую [видео]. Смотрите, я куда-то опубликовал что ли?» — заявляет наблюдатель, снимая членов одной из пермских участковых избирательных комиссий. И после этого данное видео появляется в telegram-канале пермских сторонников Навального.

Авторы других telegram-каналов отреагировали на данный факт и пожелали Навальному скорейшего выздоровления. «Потому что иначе его сторонники потеряют остатки адекватности», — пишут там. Лидер пермского штаба Навального Сергей Ухов сообщил URA.RU, что решение о публикации было принято, поскольку это не образует состав какого-либо правонарушения.

«Гражданину никто не препятствует вести видеосъемку. Более того, на участках установлены системы видеонаблюдения и идет запись, что еще раз подтверждает открытость процесса голосования в Прикамье», — сообщили URA.RU в пресс-службе крайизбиркома.

С 11 по 13 сентября жители края выбирают главу региона из четырех кандидатов: Ксении Айтаковой от КПРФ, Евгения Козлова от «Патриотов России», самовыдвиженца Дмитрия Махонина и Олега Постникова от ЛДПР.

В ситуационном центре общественной палаты региона сообщили URA.RU, что по состоянию на 17:00 жалоб и заявлений на ход голосования на «горячую линию» не поступало. «Вчера было 9 звонков, сегодня — два. Все они носят информационный характер, люди просто задают вопросы, как и где можно голосовать», — пояснил URA.RU заместитель председателя общественной палаты края Михаил Мухин.