Минобрнауки раскрыло ситуацию с коронавирусом в вузах

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, высшее учебное заведение, студенты
В министерстве уверены, что заболеваемость в университетах не растет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В российских вузах после начала учебного года не было обнаружено вспышек заболевания коронавирусом. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Ситуация стабильная с точки зрения эпидемиологической», — цитирует Фалькова РИА «Новости». По его словам, пока дополнительных мер и рекомендаций не требуется. Глава Минобрнауки рассказал, что сейчас есть лишь единичные случаи заражения коронавирусом. Он отметил, что за ситуацией продолжат следить.

Ранее в министерстве сообщили, что перед началом нового учебного года у студентов и преподавателей не будут требовать обязательного наличия справки об отсутствии коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в России выписали 5428 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19, пишет RT. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 873 535 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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