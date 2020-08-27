Раскрыто, будут ли проверять студентов на COVID перед учебой

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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, университет, вуз, экзамен, учеба, высшее образование, учебный процесс, высшее учебное заведение, студенты, сессия
Учащимся не обязательно сдавать тест на коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перед началом нового учебного года у студентов и преподавателей не будут требовать обязательного наличия справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Минобрнауки РФ.

«Сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Минобрнауки. В ведомстве подчеркнули, что решение о необязательных тестах на коронавирус принято на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, как начнут работать школы и вузы с 1 сентября. По информации Минобрнауки, перенос начала учебного года не планируется. Дальнейшее развитие ситуации зависит от региональной эпидситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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