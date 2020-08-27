Раскрыто, будут ли проверять студентов на COVID перед учебой

Перед началом нового учебного года у студентов и преподавателей не будут требовать обязательного наличия справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Об этом заявили в Минобрнауки РФ.
«Сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Минобрнауки. В ведомстве подчеркнули, что решение о необязательных тестах на коронавирус принято на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, как начнут работать школы и вузы с 1 сентября. По информации Минобрнауки, перенос начала учебного года не планируется. Дальнейшее развитие ситуации зависит от региональной эпидситуации.
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