Алексей Курочкин считает, что мелкие банки могут пользоваться услугами не самых лучших специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Избежать нового вида мошенничества, при котором преступники используют голосового меню банков, поможет отказ от услуг мелких финансовых организаций. Таким мнением в беседе корреспондентом URA.RU поделился эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности, IT- эксперт Алексей Курочкин.

«Лучше не связываться с мелкими банками, которые не могут позволить себе качественные современные технологии и используют какие-то аналоги. Возможно, нанимают не очень профессиональных специалистов», — сказал Курочкин. По его словам, идентификации по голосу или лицу могут позволить себе только крупные банки.

Эксперт считает, что более мелкие финансовые организации лишь пытаются сделать вид, что они современные, модные и все умеют. Он подчеркнул, что на самом деле они не соблюдают полноценно правила безопасности. Курочкин посоветовал, в случае если же их услугами приходится пользоваться, то не стоит оставлять банку данные о голосе и Face ID.

Центробанк предупредил банки о новой схеме мошенничества, передает « Царьград ». Преступники начали использовать голосовое меню, чтобы узнать данные клиентов финансовых организаций. Это стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (систему интерактивного голосового меню).