В России с каждым годом становится больше частных детективов

На сегодняшний день в стране работают более 600 частных детективов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В последние годы в России увеличивается количество агентств по расследованию и самостоятельно работающих частных детективов. По данным на начало 2020 года, в стране насчитывалось 615 индивидуальных предпринимателей и 63 юрлица, которые занимаются расследованиями.

Как сообщает «Ридус», в начале 2018 в сфере деятельности по расследованию в РФ работали 48 организаций и 306 частных сыщиков. Однако уже к следующему году их было зарегистрировано 65 и 464 соответственно.

Большинство частных сыщиков работают в Москве (132 человека), Подмосковье (77 человек), Санкт-Петербурге (61 человек), Татарстане (25 человек) и Самарской области (19 человек). Лидерами по числу зарегистрированных частных детективных агентств являются Москва (24 организации), Санкт-Петербург (4 организации) и Ростовская область (3 организации).

Ранее в Госдуме предложили приобщать доказательства, собранные частными детективами, к официальным расследованиям правоохранительных органов. По словам депутата Анатолия Выборного, сейчас в российском уголовно-процессуальном законодательстве есть возможность приобщать результаты частных расследований, однако прямого указание на это пока нет.