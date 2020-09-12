12 сентября 2020

Почему в России нельзя постоянно индексировать пенсии. Ответ экономиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, бабушки, женщины, пенсия
В РФ пока не собираются закреплять обязательную индексацию пенсий в нормативные документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Нестабильные социально-экономические показатели и отсутствие федеральной резервной системы не позволяют в России постоянно индексировать пенсии. Об этом сообщил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при кабмине РФ Александр Шатилов.

«Закреплять обязательную индексацию пенсий в нормативные документы пока преждевременно. У нас нет Федеральной резервной системы, и мы не можем предсказать, что будет с нашими социально-экономическими показателями в перспективе. Пока есть такая возможность, имеет смысл проиндексировать пенсии и получить политический бонус», — рассказал экономист в интервью «Свободной прессе». По словам Шатилова, ситуацию с индексацией пенсий осложняет то, что Россия находится в «жестком противоборстве» с Западом. Он, как утверждает эксперт, стремится поддавить РФ «на всех фронтах, в том числе экономическом».

В осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект о введении ежегодной индексации всех пенсий и пересчете работающим пенсионерам выплат с 2015 года. Также ранее было названо условие вхождении России в пятерку лучших экономик мира по размеру пенсий. Это произойдет после введения в стране системы стратегического планирования, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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