У Бундестага есть несколько возможных сценариев приостановки строительства «Северного потока-2» в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным. Об этом пишет издание Politico.
«Германия в одиночку мало что может сделать, чтобы заблокировать строительство трубопровода, не нарушив законодательства ЕС и не рискуя получить претензии от компании Nord Stream 2», — пишет Politico.
Издание приводит шесть возможных вариантов для Германии помешать реализации международного проекта. При этом некоторые из них грозят Бундестагу претензиями со стороны причастных к строительству газопровода компаний.
- Отозвать разрешение на строительство проекта по политическим мотивам. Однако такой шаг позволит швейцарской компании Nord Stream 2 AG подать в суд на Германию в соответствии с договором, подписанным обеими странами.
- Дождаться решения суда по иску экологических организаций к Nord Stream 2 AG. В случае, если экологам удастся доказать, что выбросы метана при эксплуатации газопровода способствуют глобальному потеплению, проект может быть заморожен.
- Ввести ограничения на импорт российского газа. Подобные санкции также могут быть использованы уже против существующего «Северного потока». Однако Бундестагу придется доказать в суде обоснованность таких мер.
- Позволить США «задушить» международный проект. Однако, в таком случае существует риск и для самой Германии оказаться в американских санкционных списках.
- Настоять на введении санкций в отношении России на уровне Евросоюза. Этот вариант является для страны самым безопасным и гарантирует, что Германия не выступит против строительства газопровода в одиночку.
- Отказать Nord Stream 2 AG в окончательном разрешении на работу газопровода. Помимо этого Бундестаг может создать проблемы с получением лицензии на эксплуатацию проекта.
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