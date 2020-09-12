12 сентября 2020

Как Германия сможет сорвать «Северный поток-2». Шесть сценариев

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Бундестаг рассматривает несколько вариантов заморозки строительства газопровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

У Бундестага есть несколько возможных сценариев приостановки строительства «Северного потока-2» в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным. Об этом пишет издание Politico.

«Германия в одиночку мало что может сделать, чтобы заблокировать строительство трубопровода, не нарушив законодательства ЕС и не рискуя получить претензии от компании Nord Stream 2», — пишет Politico.

Издание приводит шесть возможных вариантов для Германии помешать реализации международного проекта. При этом некоторые из них грозят Бундестагу претензиями со стороны причастных к строительству газопровода компаний.

  • Отозвать разрешение на строительство проекта по политическим мотивам. Однако такой шаг позволит швейцарской компании Nord Stream 2 AG подать в суд на Германию в соответствии с договором, подписанным обеими странами.

  • Дождаться решения суда по иску экологических организаций к Nord Stream 2 AG. В случае, если экологам удастся доказать, что выбросы метана при эксплуатации газопровода способствуют глобальному потеплению, проект может быть заморожен.

  • Ввести ограничения на импорт российского газа. Подобные санкции также могут быть использованы уже против существующего «Северного потока». Однако Бундестагу придется доказать в суде обоснованность таких мер.

  • Позволить США «задушить» международный проект. Однако, в таком случае существует риск и для самой Германии оказаться в американских санкционных списках.

  • Настоять на введении санкций в отношении России на уровне Евросоюза. Этот вариант является для страны самым безопасным и гарантирует, что Германия не выступит против строительства газопровода в одиночку.

  • Отказать Nord Stream 2 AG в окончательном разрешении на работу газопровода. Помимо этого Бундестаг может создать проблемы с получением лицензии на эксплуатацию проекта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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