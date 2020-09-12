12 сентября 2020
11 сентября 2020

Челябинцы сделали сюрприз политикам в финале выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Челябинск, пенсионер, избиратель
Судьба ведущих политиков области решается в условиях запрета на мобилизацию явки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинские избиратели резко активизировались утром последнего дня голосования. С 08:00 до 10:00 13 сентября доля проголосовавших выросла сразу на два процента — с 17,81 до 19,24%. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме. При этом в области действует жесткая установка «не допускать некорректной мобилизации голосующих».

«По данным на 10:00 воскресения в Челябинской области проголосовали 19,24% от общего числа избирателей. В абсолютных цифрах это 500 тысяч 550 человек», — пояснили в комиссии.

Явка по итогам 11 сентября составила 9,41%, а вечером 12 сентября перевалила за 17%. Всего в области проходит более 270 избирательных кампаний, в которых предстоит распределить свыше 3,1 тысячи мандатов. В том числе предстоит выбрать 60 депутатов областного парламента и представительных органов власти всех муниципалитетов, за исключением Челябинска и Трехгорного.

По итогам двух дней досрочного голосования серьезных нарушений и инцидентов, способных повлиять на итоги выборов, не зафиксировано. К такому выводу пришли в областной избирательной комиссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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