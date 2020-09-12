Названы аутсайдеры голосования в Челябинской области

До 10 утра явку «делали» в основном пожилые южноуральцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

К 12:00 заключительного дня выборов в Челябинской области проголосовали 22,24%. Об этом сообщили URA.RU в облизбиркоме, оговорив, что сейчас завершается предварительный подсчет еще по двум территориям. Также определились отстающие и лидирующие территории.

«Явка приблизилась к 25%. Мы продолжаем следить за сообщениями в соцсетях и отвечать на возникающие у южноуральцев вопросы. Серьезных нарушений на данный момент на выборах зафиксировано не было», — сказал глава избирательной комиссии Сергей Обертас. При этом в условиях пандемии более 130 тысяч жителей области пожелали проголосовать на дому.

К полудню воскресенья лидировали по явке Ве.рхнеуральск (почти 37%), Троицк (28,5%) и Сатка с 27%. Список аутсайдеров возглавляют Советский избирательный округ Челябинска (около 13%), и Златоуст с 36,7% проголосовавших. Далее традиционно следуют избирательные округа областного центра — минимум зафиксирован в Заречном округе, где проголосовали менее 9% избирателей.

13 сентября в Челябинской области предстоит подвести итоги трех дней борьбы за 3,1 тыс. депутатских мандатов, включая 60 мест в заксобрании региона. Всего в муниципалитетах области проходит 270 избирательных кампаний, по итогам которых решится судьба ряда влиятельных политиков. В первые два дня досрочного голосования свой выбор сделала пятая часть южноуральцев, имеющих право голоса.