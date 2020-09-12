Челябинские элиты вступают в последнюю схватку за свое будущее

Избирательные участки закроются в 20 часов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

У челябинских элит осталось 12 часов на то, чтобы привести своих сторонников на выборы в законодательное собрание региона и повлиять на исход кампании. В 20:00 13 сентября закроются избирательные участки, и начнется подсчет голосов. От исхода выборов зависит будущее ведущих политиков региона.

Если «Единая Россия» получит на выборах, как и в 2015 году, абсолютное большинство мандатов, то секретарь регионального политсовета, спикер заксобрания (ЗСО) Владимир Мякуш докажет, что его рано списывать со счетов. У губернатора Алексея Текслера, возглавившего партийные списки «ЕР», появится возможность оценить работу своего политблока. Для его заместителя Анатолия Векшина эти выборы стали первой масштабной избирательной компанией в регионе.

Депутат Госдумы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг рассчитывает получить больше мандатов, чем пять лет назад. Если это удастся, то он покажет, что с ним перед выборами в Госдуму-2021 надо считаться всерьез. В ЛДПР надеются, что к ним из-за событий в Хабаровске после ареста губернатора Сергея Фургала, повысится интерес. Выборы покажут, сработал ли этот фактор в Челябинске. КПРФ не внесла в свою кампанию ничего принципиального нового и если для коммунистов итоги будут хуже, чем в 2015 году, значит пора менять выборные технологии.

В выборах также участвуют партии «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива». В случае прохождения какой-то из них в региональный парламент, регион станет плацдармом для их лидеров на выборах в Госдуму.

Предварительные результаты будут известны к 6 часам утра 14 сентября. Полномочия действующего состава ЗСО истекут в день, когда избранные депутаты соберутся на свою первую сессию.