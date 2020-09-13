Владимир Жириновский вступился за челябинских однопартийцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к начальнику ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенанту Андрею Сергееву с просьбой разобраться в исчезновении агитационного баннера ЛДПР в ночь перед финальным голосованием. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

«В мой адрес поступила информация, что на территории Челябинска в ночь с 12 на 13 сентября 2020 года неизвестными лицами был похищен агитационный баннер ЛДПР. Прошу Вас произвести проверку по данному факту и привлечь к установленной законом ответственности причастных лиц», — говорится в подписанном лидером либерал-демократов обращении. Баннер был размещен в поселке Чурилово, на окраине столицы Южного Урала. Партийцы увидели и зафиксировали пустой рекламный щит в десятом часу вечера субботы.

В области проходят выборы депутатов заксобрания и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. На кону более 3,1 тысячи мандатов, свой выбор к полудню финального дня голосования успели сделать почти 25% избирателей. В выборах в областной парламент, помимо ЛДПР, участвуют «Единая Россия», «Справедливая Россия», партии «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста, «Родина» и «Зеленая альтернатива». В случае прохождения какой-то из них в региональный парламент, регион станет плацдармом для их лидеров на выборах в Госдуму.

Баннер исчез со щита под покровом темноты Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения ЛДПР

Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения ЛДПР