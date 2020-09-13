Белорусов призвали идти к чиновникам и милиции и требовать ответов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Протестующих против итогов выбора президента в Белоруссии призывают приходить в дома, где живут белорусские мэры и начальники полиции. Соответствующая инструкция появилась в оппозиционном telegram-канале.

«Раз оккупанты любят вторгаться к нам в дома с обысками и в наши дворы, сегодня мы идём домой к ним. Если знаете, где живут главы ваших оккупационных администраций и начальство карателей, после общего сбора можете направиться прямиком к ним. Либо действуйте по своему локальному плану», — сообщает telegram-канал Nexta.

Чиновников и милиционеров издание называет оккупантами, которых необходимо «призывать к ответу». Жителей Минска призывают собираться из разных районов и колонами идти в резиденцию президента Александра Лукашенко.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа. Одна из последних акций — женский марш — закончилась жесткими задержаниями участниц, передает Life . Экс-кандидант в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что глава республики не в состоянии остановить протестующих, так как жители республики готовы идти до конца.