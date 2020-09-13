Российские тюрьмы захлестнет волна насилия. Нужна помощь воров в законе

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, колония, решетка, обвиняемый, заключенный, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Инициатива Госдумы приведет к «беспределу» в исправительных учреждениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Изоляция воров в законе в колониях приведет к эскалации насилия как со стороны самих осужденных, так и со стороны сотрудников исправительных учреждений. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

«Кто такой вор в законе на зоне, или в тюрьме? Это некий арбитр, задача которого — не допустить беспредела и со стороны арестантов и со стороны сотрудников», — заявил Миронов. По его словам, изоляция воров в законе от других осужденных усилит «беспредел» со стороны определенных категорий осужденных, а также некоторых сотрудников администрации тюрем.

Миронов подчеркнул, что идея изоляции авторитетов от других осужденных в одиночных камерах недопустима, так как является нарушением прав человека. «По правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений содержать человека в одиночной камере нельзя. Исключением является только нарушение законов внутри учреждения», — рассказал адвокат.

Ранее в Госдуме предложили содержать осужденных по 210.1 УК, наказывающей за занятие высшего положения в преступной иерархии, отдельно от остальных заключенных. По мнению разработчиков законопроекта, криминальные авторитеты за счет своего влияния опасны не только на воле, но и в местах заключения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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