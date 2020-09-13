Ефремова посадили в СИЗО с особыми условиями для актеров

Михаил Ефремов попал в единственный столичный изолятор, где есть сцена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов находится в единственном изоляторе Москвы, где есть сцена. Артиста определили в СИЗО № 5 «Водник».

«Это единственный столичный изолятор, где она (сцена — прим.ред.) есть», — говорится в новостном сюжете на телеканале «Россия-1». Правозащитники сообщили, что Ефремов не намерен оставлять выступления, пока он находится в заключении.

Журналисты выяснили, что камера, где содержится артист, рассчитана на четверых человек. В сокамерниках у него два человека: один обвиняется в торговле наркотиками, а второй — в коррупции. Ефремов назвал их «приятными людьми».

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы в начале июня. Следствие установило, что в момент аварии артист был пьян. Сергей Захаров, водитель машины, с которой столкнулся Jeep Ефремова, умер в больнице. 8 сентября актера приговорили к восьми годам колонии. После оглашения приговора Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, передает «Национальная служба новостей». Правозащитники сообщали, что у сокамерников в СИЗО нет жалоб на Ефремова, пишет VSE42.ru.