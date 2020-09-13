Макаревич пояснил, почему Мавзолей нужно сохранить

Андрей Макаревич считает, что Мавзолей сам по себе является достойным архитектурным сооружением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мавзолей Владимира Ленина сам по себе является достойным памятником архитектуры. Поэтому проводить конкурс на лучшее применение здания Мавзолея — глупо и бессмысленно. Таким мнением с URA.RU поделился музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

«Я считаю, что затея (проведение конкурса на лучшее применение здания Мавзолея — прим. ред.) дурацкая. Труп (тело Ленина — прим. ред.) оттуда нужно вынести. Но Мавзолей сам по себе — это достойное архитектурное сооружение, не нужно его никак использовать. Мы ведь никак не используем Парфенон, например, — поделился с URA.RU Макаревич. — Мавзолей должен просто стоять — точно так же, как стоит Василий Блаженный [собор], например. Не нужно делать ничего дополнительно».

Ранее Союз архитекторов России запустил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Владимира Ленина. Как заявили представители союза, спецпроект «Мавзолей. Реверс» является упреждающим ходом: пока никаких решений по реиспользованию мавзолея Ленина нет, и Союз архитекторов не намерен инициировать вынос тела вождя мирового пролетариата, передает телеканал 360.

Проведения конкурса уже раскритиковал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а архитектор-урбанист Андрей Иванов назвал этот конкурс провокацией, пишет агентство Nation News. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с URA.RU заявил, что стоимость захоронения тела Ленина не превысит расходы на его годовое содержание в Мавзолее.