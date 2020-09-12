Выборы в Челябинской области завершились Фото: Илья Московец © URA.RU

На выборах в органы местного самоуправления в городах и районах Челябинской области большинство мандатов может получить «Единая Россия». Об этом, со ссылкой на данные экзитполов, сообщил URA.RU источник в областном штабе.

«„ЕР“ берет большинство голосов в городских и районных собраниях, — пояснил URA.RU источник. — Чуть хуже, чем в остальных территориях, ситуация в Миассе, Верхнем Уфалее и Копейске. Там оппозиция, судя по опросам, наберет больше, чем хотелось бы партии. Лучше всего ситуация обстоит на юге области». Экзитполы проводили местные отделения «ЕР».

Миасс, Копейск и Верхний Уфалей изначально относились к числу проблемных городов из-за межэлитных конфликтов. Инсайдер подчеркнул, что надо дождаться официальных результатов. Избирательные участки закрылись в 20 часов и начался подсчет результатов.

Муниципальные выборы проходили одновременно с выборами в заксобрание региона. В половине городов и районов у действующих глав истекают полномочия. Выбирать глав будут новые составы собраний депутатов.