Больше половины избирателей ХМАО не пришли на выборы

На участки пришли около трети всех, кто имел право голоса Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО закрылись все 98 избирательных участков, задействованных при проведении выборов в органы местного самоуправления. На 19:30 явка составила 30,67%. Официально нарушений зарегистрировано не было, сообщили URA.RU в избирательной комиссии ХМАО.

«Выборы прошли без существенных замечаний, кроме одного случая в Мегионе, где наблюдателям не понравился звук, с которым в ящик для голосования упали бюллетени. Хоть жалоба и не написана, но мы проведем разбирательство», — рассказал URA.RU председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев

Жители ХМАО выбирали глав шести городских и сельских поселений: в Сытомино, Лямина, Мулымье, Соруме, Малом Атлыме и в Советском. Еще в семи муниципальных образованиях проходили выборы в думу: в Белоярском районе, Покачах, Мегионе, Радужном, Советском, в Нефтеюганске и Когалыме.

Лидером по явке избирателей стал Белоярский район. Там на участки для голосования пришли 58,39%. избирателей. Наименьшая активность избирателей в Нефтеюганске, где проходят дополнительные выборы депутата городской думы. Там правом голоса воспользовались 14,1% избирателей.

Самые яркие выборы прошли в Мегионе (там выбирали депутатов) и Советском, где выбирали главу и депутатов. Интрига состояла в том, сохранят ли коммунисты влияние на этой территории. На момент написания новости результаты голосования не были известны.

Ранее URA.RU писало, что в единый день голосования в ХМАО выбрали нового губернатора. Им стала действующая глава региона Наталья Комарова.