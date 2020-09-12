По последним данным, общая явка на голосовании в Свердловской области составила 17,4% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Свердловской области завершилось голосование на довыборах в заксобрание и десять муниципальных дум. По последним данным (на 18:00), в нем приняли участие 17,4% избирателей (21,9 тысячи человек). Несмотря на невысокие общие показатели, явка в проблемном поселке Махнево, где переизбирают весь состав думы, стала «рекордной» — 46,5% (2,3 тысячи человек), сообщили в региональном избиркоме.

На довыборах в Заксобрание по Краснотурьинскому округу, где единоросс, мэр Ивделя Петр Соколюк конкурирует с эсером Андреем Бычковым и коммунистом Николаем Замориным, проголосовали 17,42% избирателей. Как сообщили в свердловском отделении «Единой России», явка на довыборах в думы крупных городов — Нижнего Тагила и Каменска-Уральского — на 18:00 составила порядка 10% и 15% соответственно.

В партии также заявили, что в этом году отказались от проведения опросов на выходе с избирательных участков — из-за незначительного масштаба кампании. Кроме того, в «ЕР» со ссылкой на своих наблюдателей подчеркнули, что нарушений в ходе голосования не выявлено (об этом же заявили представители «Яблока» в Нижнем Тагиле), хотя в Асбесте коммунисты рассказывали об использовании местными властями административного ресурса.