Найден курганский район, где аннулируют результаты голосования

На курганских выборах часть бюллетеней недействительны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Признать недействительными бюллетени для голосования на выборах депутатов в Куртамышском районе Курганской области рекомендовано участковой комиссии. 11 сентября в селах Песьяное и Степное вместо 4 заявленных человек вне помещений проголосовали в 10 раз больше. Об этом URA.RU рассказал председатель регионального отделения движения «Голос» Михаил Кузовков.

«Причина в целом комплексе нарушений порядка досрочного голосования ЦИК и Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», — пояснил Кузовков.

ТИК рекомендует участковой избирательной комиссии Куртамышского района признать бюллетени, вынутые из трех сейф-пакетов, недействительными. По данным движения «Голос», не сошлись данные из реестра граждан, изъявивших желание голосовать вне помещений. Заявление подали 4 человека, а в списках избирателей, голосовавших вне помещений, числились 39 человек.

Кроме того, на голосование на дому не были взяты наблюдатели. Не сошлись цифры и по извлеченным бюллетеням и указанных в актах.

На брифинге в избиркоме председатель Валерий Самокрутов пояснил URA.RU, что ему известно об этой ситуации. «Если там на самом деле есть даже просто сомнения, то их надо трактовать в сторону закона», — отметил Самокрутов.

В Курганской области завершилось трехдневное голосование на выборах в областную думу, в 22 районные думы и в Шадринскую городскую думу. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.