Выборы в ЗСО завершились Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

«Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области потерпела поражение в Калининском округе. В Копейском округе еще идет подсчет голосов. Об этом URA.RU сообщил секретарь регионального отделения «ЕР», спикер ЗСО Владимир Мякуш. В остальных 28 округах победу одержали кандидаты от партии.

«В Калининском округе, к сожалению, наш кандидат Владимир Бодров потерпел поражение, — сообщил Мякуш. — В Копейском еще идет подсчет голосов». В Калининском округе выборы выиграл кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ларин. Ларин ранее состоял в «ЕР», но в июле, после конфликта с партийным руководством перешел к эсерам.

В Копейском округе, где еще идет подсчет голосов, кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Сумин опережает единоросса Марину Поддубную. Калининский и Копейский округа изначально считались самым проблемными для «ЕР».

«ЕР» также взяла большинство мандатов по партийным спискам. Свои представительства в ЗСО сохранят «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Из новых партий есть шансы получить по одному мандату у «Зеленой альтернативы» и Партии Роста. Выборы проходили с 11 по 13 сентября.