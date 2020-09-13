13 сентября 2020

Россиянам хотят разрешить водить автомобиль с 16 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль. Учебные машины Челябинск., ваз, авто, автошкола, учебная, вождение, учебная машина
Возможность водить машину с 16 лет стимулирует молодых людей раньше стать самостоятельными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возрастной ценз управления легковым автомобилем могут снизить до 16 лет. С соответствующим предложением депутат Госдумы Василий Власов обратился к начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

«Прошу рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в РФ, до 16 лет», — приводит текст письма RT. В обращении к Черникову Власов также просит разрешить россиянам начинать обучение на получение водительских прав категории В с 15 лет и шести месяцев.

Свою инициативу парламентарий объяснил тем, что молодые люди в возрасте 16-17 лет уже могут официально работать, учиться в другом городе и жить отдельно от родителей. А возможность управлять авто до совершеннолетия станет стимулом раньше начать обеспечивать себя, быть самостоятельным в финансовом плане, считает Власов.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже получать водительские права. В 2019 году обучение в автошколе прошли 1,3 млн человек — это почти на 17 тысяч меньше, чем в 2018 году, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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