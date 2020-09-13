13 сентября 2020
12 сентября 2020
11 сентября 2020

В Курганской облдуме появится представитель новой партии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы депутатов Курганской областной думы седьмого созыва. Курган , выборы, избирателный участок, триколор, голосование, пенсинерка, выборы 2020, выборы в облдуму
Всего в регионе проголосовала почти треть избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Курганскую областную думу-2020

Согласно предварительным итогам выборов в Курганскую в облдуму, впервые в состав заксобрания войдет представитель новой партии. Мандат достался выдвиженцу от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома.

«Впервые в состав облдумы войдет „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“ (8,27%). На всех округах победили одномандатники от „Единой России“», — сообщили URA.RU в пресс-службе облизбиркома.

По итогам голосования по единому избирательному округу по выборам депутатов Курганской областной думы явка составила 31,05%. На прошлых выборах в 2015 году явка составила около 30%. Лидером стала «Единая Россия» (44,57% голосов). КПРФ получила 19,05%, ЛДПР — 14,46%, «Справедливая Россия» — 10,54%, у «пенсионеров» 8,27%.

Выборы в Курганскую облдуму проходили с 11 по 13 сентября. В предвыборной гонке, помимо вышеуказанных партий, также участвовал кандидат от «Партии роста». Кроме того, курганские избиратели голосовали за депутатов Шадринской гордумы и 22 районных дум.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...