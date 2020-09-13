В Курганской облдуме появится представитель новой партии

Всего в регионе проголосовала почти треть избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Согласно предварительным итогам выборов в Курганскую в облдуму, впервые в состав заксобрания войдет представитель новой партии. Мандат достался выдвиженцу от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Об этом сообщила пресс-служба регионального избиркома.

«Впервые в состав облдумы войдет „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“ (8,27%). На всех округах победили одномандатники от „Единой России“», — сообщили URA.RU в пресс-службе облизбиркома.

По итогам голосования по единому избирательному округу по выборам депутатов Курганской областной думы явка составила 31,05%. На прошлых выборах в 2015 году явка составила около 30%. Лидером стала «Единая Россия» (44,57% голосов). КПРФ получила 19,05%, ЛДПР — 14,46%, «Справедливая Россия» — 10,54%, у «пенсионеров» 8,27%.

Выборы в Курганскую облдуму проходили с 11 по 13 сентября. В предвыборной гонке, помимо вышеуказанных партий, также участвовал кандидат от «Партии роста». Кроме того, курганские избиратели голосовали за депутатов Шадринской гордумы и 22 районных дум.