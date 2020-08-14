Полпред обозначил очаги конфликтности на выборах в УрФО

Николай Цуканов проводит в Челябинске окружное совещание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский полпред Николай Цуканов на окружном совещании в Челябинске 14 августа назвал самые проблемные территории в УрФО на предстоящих выборах, передает корреспондент URA.RU. Болевые точки Цуканов обозначил в Челябинской и Курганской областях.

«На ход выборов влияет общий социально-экономический фон. Это касается Миасса и Златоуста (Челябинская область), Шадринска и Целинного района (Курганская область), — заявил Цуканов. — Необходим мониторинг очагов напряженности». Златоуст и Миасс, где выбирают депутатов горсобрания, относятся к самым проблемным в Челябинской области. В Миассе самый высокий уровень конкуренции, на выборы заявились представители криминальных группировок.

Внутренние конфликты в Курганской области привели к отставке председателя гордумы Шадринска Анатолия Черных. Его также не хотели допускать к выборам в новый состав гордумы, но 13 августа Шадринский райсуд признал отказ избиркома незаконным. В Целинном районе в результате конфликта главы района Ивана Светличного с районной думой в отставку ушли и Светличный и председатель райдумы Алексей Бажитов.

Комментируя ситуацию по Уралу в целом, Цуканов отметил, что в УрФО проходит 467 избирательных кампаний. Он попросил глав регионов обратить внимание на оснащение средствами индивидуальной защиты на выборах, уделить особое внимание на антитеррористическую и пожарную безопасность участков для голосования.

«Явка не самоцель, но над ней надо работать. Особое внимание заслуживают выборы региональных законодательных собраний и в крупных городах, — заявил полпред. — На выборах в Курганскую облдуму на одно место претендуют 10,5 человек, в Челябинской области на выборах в ЗСО — 13,3 на одном место. Высокая конкуренция в ЯНАО». «Важно не допустить перерастания борьбы в неправовые методы», — заявил Цуканов. В совещании участвуют губернаторы, руководители силовых структур, избиркомов и представители Роспотребнадзора.