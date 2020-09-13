На Курганскую область надвигается густой туман

Туман спровоцируют перепады температуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 14 сентября из-за разницы ночной и дневной температуры может возникнуть густой туман. Об этом сообщила пресс-служба областного Главного управления МЧС России.

«Перепады температуры вызывают возникновение густых туманов», — объяснили в пресс-службе ведомства. Сейчас ночью в регионе температура воздуха опускается до - 2 градусов, а днем воздух может прогреваться до +21 градуса.

Представители МЧС опасаются, что густой туман может привести к ДТП. Автомобилистов попросили отложить поездки на время тумана или же ехать на низкой скорости. «Если <…> видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться», — добавили в ведомстве.

На сайте регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) прогноз погоды на 15 сентября пока не размещен. Согласно другим источникам, температура воздуха в ночь на 15 сентября в Курганской области может опуститься до +4 градусов.