В Челябинской области резко поменялась динамика смертей от COVID

Лаборатории ставят все новые положительные диагнозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 14 сентября зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 78), в том числе пяти школьников. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом в области резко снизилось число умерших пациентов с COVID-19 — с четырех-пяти в сутки до двух.

«С начала пандемии произошло 15 455 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 803 южноуральца. За сутки умерли два пациента: 82-летний мужчина с хронической болезнью легких и гипертонией, а также 86-летняя женщина, страдающая диабетом и тяжелой болезнью сердца. Коронавирус осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Число заболевших школьников достигло 20. На карантин закрыты четыре класса. Выздоровели за сутки 47 человек, с начала пандемии — 12 186 жителей области.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, но губернатор Алексей Текслер уже отменил большую часть ограничений. Область находится на втором этапе снятия карантина. URA.RU подготовило для читателей актуальный список запретов и разрешений.