13 сентября 2020

В Челябинской области резко поменялась динамика смертей от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, эпидемия, анализ, инфекция, врач, медики, коронавирус, covid, ковид
Лаборатории ставят все новые положительные диагнозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 14 сентября зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 78), в том числе пяти школьников. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом в области резко снизилось число умерших пациентов с COVID-19 — с четырех-пяти в сутки до двух.

«С начала пандемии произошло 15 455 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 803 южноуральца. За сутки умерли два пациента: 82-летний мужчина с хронической болезнью легких и гипертонией, а также 86-летняя женщина, страдающая диабетом и тяжелой болезнью сердца. Коронавирус осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Число заболевших школьников достигло 20. На карантин закрыты четыре класса. Выздоровели за сутки 47 человек, с начала пандемии — 12 186 жителей области.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, но губернатор Алексей Текслер уже отменил большую часть ограничений. Область находится на втором этапе снятия карантина. URA.RU подготовило для читателей актуальный список запретов и разрешений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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