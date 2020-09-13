13 сентября 2020
12 сентября 2020

Названа дата вступления в должность пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь. , махонин дмитрий
Инаугурация Махонина назначена на следующую неделю Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, одержавшего победу на выборах, состоится на следующей неделе. Об этом URA.RU сообщил источник в краевом правительстве.

«Инаугурация [главы региона Дмитрия Махонина] состоится во вторник, 22 сентября», — сообщил источник. Он уточнил, что в течение этой недели краевые власти определятся с местом проведения торжества и сформируют список приглашенных гостей. В пресс-службе правительства Пермского края агентству подтвердили, что «ориентировочно, дата инаугурации губернатора состоится 22 сентября».

Выборы главы региона проходили с 11 по 13 сентября. Махонин набрал 75,69% голосов избирателей и победил на выборах губернатора. Это стало известно после обработки 100% бюллетеней. Помимо Махонина, за кресло главы региона боролись Ксения Айтакова от КПРФ, Олег Постников от ЛДПР и Евгений Козлов от «Патриотов России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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