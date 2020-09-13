Названа дата вступления в должность пермского губернатора

Инаугурация Махонина назначена на следующую неделю Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, одержавшего победу на выборах, состоится на следующей неделе. Об этом URA.RU сообщил источник в краевом правительстве.

«Инаугурация [главы региона Дмитрия Махонина] состоится во вторник, 22 сентября», — сообщил источник. Он уточнил, что в течение этой недели краевые власти определятся с местом проведения торжества и сформируют список приглашенных гостей. В пресс-службе правительства Пермского края агентству подтвердили, что «ориентировочно, дата инаугурации губернатора состоится 22 сентября».

Выборы главы региона проходили с 11 по 13 сентября. Махонин набрал 75,69% голосов избирателей и победил на выборах губернатора. Это стало известно после обработки 100% бюллетеней. Помимо Махонина, за кресло главы региона боролись Ксения Айтакова от КПРФ, Олег Постников от ЛДПР и Евгений Козлов от «Патриотов России».