За сутки в России COVID-19 подвержен у 5 509 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После небольшого снижения новых случаев коронавируса в выходные, в России вновь зафиксирован рост заболеваемости. За последние сутки инфекцией заразилось 5 509 человек, что на 60 больше, чем сутками ранее.

«За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 57 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 475 человек», — сообщают в оперштабе по борьбе с инфекцией.

На первом месте по заболеваемости с большим отрывом от других регионов остается Москва (+ 696 человек). Второе, как и в прошлые дни, занимает Санкт-Петербург (+199 человек). На третьей строчке оказалась Московская область (+163 человек).

Во всех регионах УрФО также выявлены новые зараженные. В Свердловской области за сутки COVID подтвердился у 129 человек. За ней по заболеваемости несколько дней подряд держится ХМАО (+82 человека). На третьем месте Челябинская область (+73 человека). Далее следуют ЯНАО (+59), Пермский край (+58) и Тюменская область (+54). Меньше всего новых больных в Курганской области (+25).

С начала пандемии коронавирусом заразились 1 068 320 россиян. 878 700 выздоровели, 18 635 скончались от инфекции. В регионах постепенно начали снимать ограничения, связанные с пандемией.