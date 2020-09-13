Дмитрий Артюхов хочет вывести нового сенатора в Совфед с помощью «Единой России» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым представителем ЯНАО в Совете Федерации с большой долей вероятности станет ямальский депутат Госдумы Григорий Ледков. Такой вариант сейчас рассматривает губернатор Дмитрий Артюхов, сообщили URA.RU близкие к власти источники. Если это произойдет, глава округа осуществит план по смене одного из двух ямальских сенаторов.

По итогам прошедших выборов в заксобрание ЯНАО Ледков стал одним из лидеров голосования. В Тазовском избирательном округе он возглавил список «Единой России», и теперь губернатор рассматривает варианты его дальнейшей карьеры. «Велика вероятность, что Ледков повысит свой статус. Артюхов с помощью партии может вывести его в Совет Федерации для замены Александра Ермакова. Елена Зленко и Ледков считаются самыми эффективными политиками от Ямала на федеральном уровне», — пояснил собеседник URA.RU во властных кругах.

В «Единой России» URA.RU не подтвердили данную информацию, но и не опровергли. В партии сослались на то, что «подобные решения принимаются президиумом регионального политсовета», заседание которого состоится уже в сентябре. Сам Ледков оказался недоступен для комментария: его личный телефон отключен, а в московской приемной не ответили на звонки журналиста.

Переход единоросса в верхнюю палату парламента РФ означает, что в Госдуме освободится одно место от Ямала. Сейчас вместе с Ледковым округ представляет депутат Владимир Пушкарев. Кто займет потенциально вакантный пост в случае ухода Ледкова, источники агентства пока затрудняются сказать.

Инсайдеры URA.RU уже сообщали, что 64-летний Ермаков с большой долей вероятности покинет Совет Федерации. По информации источников, губернатор считает Ермакова фигурой своего предшественника Дмитрия Кобылкина и хочет видеть в верхней палате другого человека. Среди возможных сменщиков ранее назывались Алексей Ситников и Дмитрий Бавдурный.