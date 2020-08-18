Новым сенатором от ЯНАО станет политик со скандальным прошлым

Дмитрия Бавдурного называют одним из кандидатов в Совфед от Ямала Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым членом Совета Федерации от ЯНАО станет депутат городской думы Ноябрьска (ЛДПР) Дмитрий Бавдурный, который в июле выдвинулся на выборы в окружной парламент. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическим кругам региона. По его мнению, связанный с депутатом секс-скандал 2017 года, не помешает его карьере.

«Бавдурный станет следующим сенатором», — поделился инсайдер агентства. Он указал, что перевод политика в Совфед отчасти продиктован покровительством экс-губернатора ЯНАО, главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина. С ним Бавдурного, по словам источника, связывают долгие годы работы и близкой дружбы. «С начала 2000-х они вместе работали в Пуровском районе и потом так же вместе двигались по карьерной лестнице», — пояснил собеседник.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Бавдурный скептически отнесся к версии о переводе в Москву. «Очень тяжело с выборами [в заксобрание ЯНАО], не говоря уже про Совет Федерации. Кто меня там ждет?» — заметил политик.

В окружном законодательном собрании заявили URA.RU, что не обладают информацией о выдвижениии нового сенатора. «Действующий член Совета Федерации от ЯНАО Александр Ермаков продолжает исполнять полномочия», — прокомментировали в пресс-службе парламента.

Ожидается, что Ермаков в ближайшее время покинет Совфед. Источники URA.RU ранее сообщали, что политик вскоре отправится на пенсию. Его место, предположительно, и займет Бавдурный. Также на этот пост, согласно версии других инсайдеров, претендует первый замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников.

Дмитрий Бавдурный с 2013 по 2017 год занимал пост уполномоченного по защите прав предпринимателей на Ямале. В ноябре 2017 года он, будучи в очередном отпуске, неожиданно написал заявление об уходе по собственному желанию. Поводом стало распространение в интернете фотографий интимного содержания, сделанных в рабочем кабинете омбудсмена. В октябре прошлого года Бавдурный стал координатором ноябрьского отделения ЛДПР.