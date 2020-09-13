13 сентября 2020

В суде показали, как уктусский стрелок убивал жертв. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по Александрову, уктусскому стрелку. Екатеринбург, александров алексей
Обвиняемый рассказал силовикам, как происходили убийства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Убийство двух девушек на Уктусе

В Свердловском областном суде, где рассматривается дело екатеринбуржца Алексея Александрова, убившего двух девушек на горе Уктус, показали записи с камер наблюдения на месте преступления. По словам следователя СК, на видео очень смутно, но все же видны фигуры девушек и момент, когда Александров подходит к ним, чтобы расстрелять их в упор.

Также в суде демонстрировались записи, сделанные во время следственного эксперимента. Сперва Александров показывает силовикам гараж в переулке Базовом, 43, где он хранил винтовку, из которой застрелил девушек. «В гараже происходило комплектование разгрузки рюкзака, а также пристрелка пневматической винтовки с предварительной накачкой. Калибр 6,35. Пристрелка происходила примерно за семь дней до [убийства]», — рассказал Александров.

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Жертвы «уктусского стрелка» погибли из-за его детских обид

На записи «реконструкции» убийства на склоне горе Уктус стрелок показывает, как подошел к девушкам сзади, как делал контрольные выстрелы. Также стрелок показал силовикам мост через реку Исеть, где, по его словам, произошло «выбрасывание стволика».

Инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Следователи СКР поймали его через год после убийства — нашли его через форум любителей оружия, на котором он консультировался, как усилить мощность винтовки. На предыдущем заседании по делу Александров рассказал, что убил девушек из-за обид, полученных в детстве от сверстников. Убийства стали реализацией его «программы возмездия».

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