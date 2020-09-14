Жириновский предрек России белорусский сценарий

Владимир Жириновский считает, что в России ничего не предпринимается, чтобы предотвратить протесты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Россия идет «семимильными шагами» к белорусскому сценарию, где больше месяца продолжаются массовые акции протеста. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Хабаровск вышел на улицы, вся Белоруссия восстала — примеры перед глазами, а никаких мер, чтобы это предотвратить по всей России, не предпринимается. Семимильными шагами идем к белорусскому сценарию», — написал Жириновский в своем telegram-канале.

По мнению лидера ЛДПР, в России 20 лет подряд на выборах побеждает только одна партия и делает это с разгромными результатами. Жириновский считает, что многих россиян «тошнит» от этого.

Ранее Владимир Жириновский призвал включить Белоруссию в состав Российской Федерации. Кроме того, лидер ЛДПР предложил провести мирную акцию в центре Минска с участием россиян. Политик полагает, что РФ любит своего соседа и хочет с ним дружить, передает телеканал 360.