Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят двусторонние отношения Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

В Сочи начались переговоры лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Переговоры начались», — приводит слова Пескова ТАСС. Лукашенко впервые покинул территорию Белоруссии с тех пор, как был избран президентом. В пресс-службе главы республики отметили, что лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко пообщаются без журналистов и встреча пройдет в закрытом формате «тет-а-тет», напоминает VSE42.ru. Из-за этих переговоров экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тиханвоская обратилась к Путину, сказав, что все подписанные с Лукашенко договоры подвергнутся пересмотру «новой властью», пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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