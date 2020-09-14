Переговоры Путина и Лукашенко начались в Сочи

В Сочи начались переговоры лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Переговоры начались», — приводит слова Пескова ТАСС. Лукашенко впервые покинул территорию Белоруссии с тех пор, как был избран президентом. В пресс-службе главы республики отметили, что лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко пообщаются без журналистов и встреча пройдет в закрытом формате «тет-а-тет», напоминает VSE42.ru. Из-за этих переговоров экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тиханвоская обратилась к Путину, сказав, что все подписанные с Лукашенко договоры подвергнутся пересмотру «новой властью», пишет «Федеральное агентство новостей».
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