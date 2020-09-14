Собчак высмеяла «Умное голосование» Навального

Ксения Собчак уверена, что «Умное голосование» — бред Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая и блогер Ксения Собчак раскритиковала систему «Умное голосование», которая была создана Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального для борьбы с «Единой Россией». Она заявила, что из-за этой системы в горсовет Новосибирска избрался Ростислав Антонов, которому приписывают националистические взгляды.

По словам Собчак, в округе, где не избирался ни один кандидат от «Единой России», был человек от партии «Яблоко», но «Умное голосование» советовало голосовать именно за Антонова. «Всегда говорила и дальше буду объяснять, что „Умное голосование“ — это полный провал и бред. И вот еще одно тому доказательство! Прочитала сегодня у Бориса Вишневского (член партии „Яблоко“ — прим.ред.) „прекрасное“: в Новосибирске „Умное голосование“ провело в горсовет знатного „крымнашевца“, участника „Русских маршей“, фаната „Моторолы“ — Ростислава Антонова. На округе, где „ЕР“ кандидата не выдвигала, зато выдвигало „Яблоко“», — написала Собчак в свое telegram-канале.

По мнению Собчак, если она будет избираться в Госдуму и одним из ее конкурентов станет «сталинист», то «Умное голосование», посоветует проголосовать именно за него. «По принципу „назло бабушке уши отморожу“», — заключила телеведущая.

13 сентября в России прошел Единый день голосования-2020. В нескольких российских регионах состоялись губернаторские и парламентские выборы. По факту впервые в истории голосование проходило в течение трех дней — с 11-го сентября.