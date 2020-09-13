В России завершился Единый день голосования-2020

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Единый день голосования. Магнитогорск, коиб, бюллетени, избирательный участок, выборы 2020
В российских регионах проходили губернаторские и парламентские выборы Фото: Илья Московец © URA.RU

В России закрылись избирательные участки во всех регионах. Единый день голосования-2020 завершен.

Последние избирательные участки закрылись на юге страны. Жители Краснодарского края, Ростовской области и Севастополя выбирали глав. Впервые в истории голосование проходило в течение трех дней.

Губернаторские выборы также проходили в Пермском крае и в ХМАО. Правда, в Прикамье голосовали избиратели, а в ХМАО депутаты окружной думы. Народные избранники приняли решение оставить главой региона Наталью Комарову. По предварительным результатам, врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин получил основную часть голосов избирателей.

В ЯНАО выбирали депутатов регионального парламента и муниципальных собраний. По данным экзитполов, которые прошли в основной день голосования, представители оппозиционных партий потерпели поражение. Также депутатов в заксобрание выбирали в Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер сообщил, что «Единая Россия» сохранила две трети мест. В Курганской области прошли выборы в областную думу. Согласно первым данным экзитполов из этого региона, «Единой России» удалось сохранить в региональном парламенте квалифицированное большинство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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