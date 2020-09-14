14 сентября 2020
13 сентября 2020

В ЯНАО ликвидируют штаб по оказанию помощи украинским беженцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , украина, беженцы, паспорт украины
В разгар войны на Украине в ЯНАО приехали сотни беженцев Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Война на Украине

Оперативный штаб по оказанию помощи лицам, вынужденно покинувшим Украину и прибывшим в ЯНАО, ликвидируют. Об этом говорится в проекте постановления губернатора Дмитрия Артюхова, опубликованном на сайте окружного правительства.

Документ вносит изменения в постановление от 1 августа 2014 года, а также отменяет постановление о создании межведомственной комиссии по оказанию помощи добровольно переселяющимся в регион соотечественникам. «В целях систематизации коллегиальных органов, образованных при правительстве ЯНАО», — говорится в документе.

При этом лицам, вынужденно покинувшим Украину и получившим статус беженца, по-прежнему будет оказываться помощь, которая является расходным обязательством ЯНАО. Соответствующие пункты постановления окружного правительства остаются в силе.

Штаб по оказанию помощи беженцам с Украины, а также межведомственная комиссия по оказанию помощи были созданы в 2014 году — в разгар вооруженного конфликта на юго-востоке сопредельного государства на Ямал приезжали сотни переселенцев. Для оказания помощи из регионального бюджета выделялись значительные суммы, приезжающим оказывалась всесторонняя поддержка с размещением, поиском работы и выплатой пособий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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