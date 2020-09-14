Конкурс на лучшее применение мавзолея Ленина отменили

Создатели конкурса столкнулись с негативом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конкурс на лучшую идею для использования мавзолея на Красной площади после захоронения Ленина отменен. Такое решение приняли в Союзе архитекторов России.

«Приняли решение закрыть конкурс. Настолько много негатива, так все переврано, как будто мы хотим снести мавзолей, вынести тело Ленина», — заявил президент Союза Николай Шумаков в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что ему надоело оправдываться.

Создатели конкурса ставили перед собой задачу сохранить постройку, а идеи участников были бы воплощены в жизнь только после захоронения тела Ленина, подчеркнул Шумаков. Он также спрогнозировал, что возобновление конкурса точно не случится в ближайшие года.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказался о вопросе захоронения революционера Владимира Ленина. По словам депутата, решать проблему будут следующие поколения россиян.