Школьница из РФ пожаловалась на изнасилование в турецком отеле

Российский консул назвал неприемлемым поведение руководства гостиницы Фото: Нина Калинина © URA.RU

В Анталье полиция задержала сотрудника пятизвездочного отеля. Его подозревают в изнасиловании 15-летней россиянки, отдыхавшей там с семьей.

Школьница рассказала о случившемся матери, после чего та потребовала вызвать на место полицию, пишет RNS. Но в отеле попытались скрыть инцидент. Пострадавшие сами обратились в турецкую прокуратуру и в консульство.

Российский консул в Анталье Иван Степанов направил петицию в Министерство культуры и туризма Турции и в Средиземноморский союз отельеров. «Поведение руководства отеля, которое хочет скрыть это отвратительное происшествие, неприемлемо. И мы требуем, чтобы этому поступку была дана публичная оценка. Такая позиция отеля не согласуется с принципами гостеприимства», — заявил дипломат. Также представители российской дипмиссии уточнили, что речь идет не об изнасиловании, а о сексуальных домогательствах.

Гендиректор отеля Фатма Доган в беседе с журналистами рассказала, что подозреваемый работает в гостинице четыре года. По ее словам, официант увидел, как девочка целуется с постояльцем. Когда она попросила не говорить об этом матери, он стал приставать к ней в номере отеля.

Подозреваемого задержали. Мать с девочкой уже вернулись в Россию после дачи показаний.

Россия с 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии рейсы за рубеж: были открыты Турция, Великобритания и Танзания. С 10 августа действуют прямые рейсы на популярные турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан.