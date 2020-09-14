Пашаев назвал приговор Ефремову заказным

Приговор актеру Михаилу Ефремову был вынесен по заказу. Об этом сообщил бывший адвокат артиста Эльман Пашаев.
«Заказ чистый, на следствии говорили, что получит восемь лет», — приводит РИА «Новости» заявление Пашаева с пресс-конференции «Национальную службу новостей». По его словам, стороне обвинения было позволено задавать наводящие и оценочные вопросы. При этом адвокат считает, что в деле нет политики, а своей работой он остался доволен.
Срок в восемь лет Михаилу Ефремову дали за его позицию и высказывания, считает Пашаев. Самого адвоката, по его собственному мнению, обвиняют в плохой работе, чтобы снять ответственность за вынесенный приговор с суда. Участвовать в процессе обжалования приговора Пашаев не будет.
Пашаев заявляет, что ему начали поступать угрозы сразу же, как он занялся делом актера. Адвокат уверяет, что ему грозили лишением статуса и тюрьмой. По мнению Пашаева, Ефремову не должны были давать восемь лет колонии из-за смягчающих обстоятельств, таких как наличие детей и наград.
Михаил Ефремов совершил ДТП в начале июня в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель другого автомобиля Сергей Захаров. Ефремов был отправлен под домашний арест, в сентябре суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Подписывайтесь на URA.RU в