Губернатор Куйвашев ослабил карантин в Свердловской области

Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил работать выставочным центрам и проводить групповые занятия в фитнес-центрах. Однако режим повышенной готовности продлен в регионе до 21 сентября.

В документе Куйвашев убрал пункты, которые запрещали проводить в регионе культурные и просветительские мероприятия, и разрешил открыться культурно-досуговым организациям. Кроме того, теперь в области можно проводить форумы и выставки с личным присутствием граждан. «Указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования», — говорится в документе, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

При этом ограничения в Свердловской области продолжат действовать для людей старше 65 лет. Им необходимо соблюдать режим самоизоляции и находиться дома.

За последние сутки в Свердловской области выявлено 129 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из-за роста числа заболевших в последние дни показатель распространенности инфекции (Rt) впервые за 1,5 месяца вышел в «красную зону». Всего в больницах находится 361 человек. Выписан 61 пациент. Всего свердловские врачи вылечили от коронавируса 20 784 человека. При этом продолжает расти число активных больных.