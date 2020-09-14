14 сентября 2020

В Кремле раскрыли судьбу резерва силовиков РФ у границ Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские силовики отправятся в места дислокации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сосредоточенный на границе РФ и Белоруссии резерв российских силовиков будет снят. Об этом договорились президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы», — приводит слова Пескова РИА «Новости». Он отметил, что силовиков отправят в места их дислокации.

Ранее сообщалось, что подразделения ВДВ Вооруженных Сил РФ направят на плановые совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020», передает «Национальная служба новостей». В Минобороны России отметили, что в учениях примут участие более 800 военных из двух стран и около 170 единиц техники, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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