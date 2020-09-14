В Кремле раскрыли судьбу резерва силовиков РФ у границ Беларуси

Сосредоточенный на границе РФ и Белоруссии резерв российских силовиков будет снят. Об этом договорились президенты стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы», — приводит слова Пескова РИА «Новости». Он отметил, что силовиков отправят в места их дислокации.
Ранее сообщалось, что подразделения ВДВ Вооруженных Сил РФ направят на плановые совместные белорусско-российские тактические учения «Славянское братство — 2020», передает «Национальная служба новостей». В Минобороны России отметили, что в учениях примут участие более 800 военных из двух стран и около 170 единиц техники, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в