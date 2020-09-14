14 сентября 2020

В Netflix объявили, когда сервис заработает на русском языке

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены за Netflix переведут в рубли Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 15 октября американский стриминговый сервис Netflix переведет расчеты с подписчиками с евро на рубли. Также станут доступны российские сериалы и фильмы. Об этом сообщили в самой компании.

«Netflix в октябре получит российскую локализацию, а цены за подписку переведут в рубли. Стандартный план, который стоит 9,99 евро, обойдется россиянам в 799 рублей», —передает слова представителей компании телеканал 360.

Изменение цен произойдет автоматически. Отмечается, что организация, предоставляющая услуги сервиса Netflix, теперь будет называться ООО «Развлекательный Онлайн-Сервис». Кроме этого, через отдельный интерфейс станет доступен контент с русской озвучкой и субтитрами, в программе сервиса появятся российские фильмы и сериалы.

Ранее сообщалось, что к концу года у видеосервиса появится полностью русский интерфейс, запустят около 100 отечественных фильмов. Однако точная дата не называлась. Netflix основан в США в 1997 году. С 2013 года видеохостинг снимает собственные сериалы, фильмы и телешоу. В начале 2020 года киноленты Netflix получили 24 номинации на премию Оскар.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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