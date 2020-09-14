В Netflix объявили, когда сервис заработает на русском языке

С 15 октября американский стриминговый сервис Netflix переведет расчеты с подписчиками с евро на рубли. Также станут доступны российские сериалы и фильмы. Об этом сообщили в самой компании.
«Netflix в октябре получит российскую локализацию, а цены за подписку переведут в рубли. Стандартный план, который стоит 9,99 евро, обойдется россиянам в 799 рублей», —передает слова представителей компании телеканал 360.
Изменение цен произойдет автоматически. Отмечается, что организация, предоставляющая услуги сервиса Netflix, теперь будет называться ООО «Развлекательный Онлайн-Сервис». Кроме этого, через отдельный интерфейс станет доступен контент с русской озвучкой и субтитрами, в программе сервиса появятся российские фильмы и сериалы.
Ранее сообщалось, что к концу года у видеосервиса появится полностью русский интерфейс, запустят около 100 отечественных фильмов. Однако точная дата не называлась. Netflix основан в США в 1997 году. С 2013 года видеохостинг снимает собственные сериалы, фильмы и телешоу. В начале 2020 года киноленты Netflix получили 24 номинации на премию Оскар.
Подписывайтесь на URA.RU в