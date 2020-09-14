В Челябинской области произошел всплеск смертей и заражений COVID

Медики продолжают выявлять все новых заболевших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на утро 15 сентября произошло 77 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне суточная заболеваемость падала с 78 случаев до 73), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Число заболевших школьников выросло с 20 до 25, на карантин закрыты четыре класса. Умерли пять человек, при том, что накануне смертность снизилась сразу до двух случаев в сутки.

«С начала пандемии произошло 15 532 случая заражения, сейчас лечение проходят 2 863 южноуральца. Умерли пять человек в возрасте 66, 68, 84 лет и 91 года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Справились с инфекцией за сутки 12 человек, с начала пандемии — 12 198 жителей области.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.