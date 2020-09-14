В Челябинске сменился глава района

Галина Гаврилова уходит с понижением в другой район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Тракторозаводского района Челябинска Галина Гаврилова ушла в отставку, уступив должность Юрию Кузнецову. Эту информацию подтвердили URA.RU в администрации областного центра. Из отпуска Гаврилова выйдет уже заместителем руководителя другого района.

«После 15 сентября Гаврилова покидает пост главы Тракторозаводского района. На работу из отпуска она вернется в качестве заместителя главы Центрального района города», — пояснил URA.RU пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев воздержался от комментария.

Ставка замглавы в Центральном районе освободилась после того, как с нее вернулся в свой муниципалитет в качестве депутата экс-глава Чесменского района области Сергей Давыдов. Еще одну ставку заместителя там занимает бывший руководитель Металлургического района Челябинска Денис Мацко. Единственным замом, который ранее сам не возглавлял какой-либо муниципалитет, является Андрей Виноградов.

Гаврилова руководила Тракторозаводским районом с июля 2016 года. О ее грядущей отставке заговорили после подведения итогов голосования по поправкам в Конституцию. Явка в районе оказалась одной из самых низких в области. Претензии к Гавриловой появились и после реконструкции парка имени Терешковой, ставшей поводом для уголовного дела. Врио главы района стал экс-банкир Юрий Кузнецов. Ожидается, что спустя два месяца депутаты утвердят его в качестве полноправного руководителя.