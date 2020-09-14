Лидер коммунистов Виктор Зырянов прошел в облдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Три депутата Курганской гордумы сдают мандаты. Это связано с тем, что они выиграли выборы в Курганскую областную думу. Об этом URA.RU рассказал председатель гордумы Игорь Прозоров.

«У нас из думы вероятнее всего выйдут Татьяна Хильчук, Виктор Зырянов и Наталья Воробьева. Избирком должен вручить мандаты депутатов областной думы, и тогда им необходимо будет написать заявление о выходе», — уточнил Прозоров.

По предварительной информации инсайдеров, в областной парламент также прошла депутат гордумы Любовь Силантьева, но, вероятно, она откажется от мандата облдумы. Место списочника Виктора Зырянова, выдвигавшегося от КПРФ, может занять Иван Камшилов.

При этом курганцев будут ждать очередные выборы. Новых кандидатов изберут на места одномандатников — Хильчук и Воробьевой. «Выборы состоятся в единый день голосований в 2021 году», — отметил спикер гордумы.

Иван Камшилов в разговоре с URA.RU подтвердил, что прошел в гордуму. Получить комментарий Силантьевой агентству не удалось. Она не взяла трубку.