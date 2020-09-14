Алексею Навальному посоветовали не упустить шанс заслужить уважение людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогеру Алексею Навальному следует сделать правильный поступок и предоставить информацию о результатах его лабораторных анализов. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее Навальный, который вышел из комы после возможного отравления, заявил, что планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. При этом он отказался удовлетворить просьбу РФ о совместном расследовании с Германией ситуации, произошедшей с ним.

«Алексей, поступи честно, поступи наперекор своим советчикам! — обратился Мясников в своем telegram-канале к Навальному. — Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию, хотя принципиально важных медицинских причин для этого не было». По мнению телеведущего, так Навальный сможет остановить нагнетание обстановки, предотвратить санкции против России и «сделает наконец правильный поступок».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера отвезли в больницу, а некоторое время спустя он был доставлен в немецкую клинику «Шарите». В Кремле заявили, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению обстоятельств ситуации с Навальным.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал инцидент с предполагаемым отравлением Алексея Навального поводом для введения санкций против РФ, пишет «Национальная служба новостей». При этом Лавров отметил, что если бы не инцидент с реанимацией Навального, нашелся бы другой повод для санкций.