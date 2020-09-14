Число положительных тестов на коронавирус растет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге коэффициент распространения коронавируса начал расти с конца августа, поэтому власти не должны ослаблять карантинные меры, а, напротив, должны вводить новые. О росте числа заболевших свидетельствуют данные закрытой статистики, которыми оперируют медучреждения города (есть в распоряжении редакции).

Согласно закрытым данным, в Екатеринбурге за неделю с 7 по 13 сентября заболело 819 человек. При этом региональный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 476 новых заболевших в эти дни. Показатель распространенности инфекции (Rt), если верить закрытой статистике, вышел в «красную зону», превысив единицу, еще в конце августа. С 26 августа он не опускался ниже единицы.

При этом область оказалась в красной зоне по коэффициенту распространения коронавируса даже по данным официальной статистики. Как ранее сообщало URA.RU, 13 и 14 сентября коэффициент оказался выше единицы. Это не помешало губернатору ослабить ограничения. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил работать выставочным центрам и проводить групповые занятия в фитнес-центрах. В региональном штабе по борьбе с коронавирусом не ответили на вопрос корреспондента о том, почему меры ослабляют, не смотря на увеличение числа заболевших.